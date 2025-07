Pagamento periodico a carico dell utente nei cruciverba: la soluzione è Canone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pagamento periodico a carico dell utente' è 'Canone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANONE

Curiosità e Significato di Canone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Canone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canone.

Perché la soluzione è Canone? Il termine canone indica un pagamento periodico che l'utente deve sostenere, spesso per usufruire di un servizio o di un'abbonamento. Può riferirsi a spese come quelle di affitto, abbonamenti televisivi o servizi online. È una somma che si ripete nel tempo, garantendo l'accesso continuo a ciò di cui si ha bisogno. In sostanza, il canone è un modo per pagare in modo comodo e regolare.

Come si scrive la soluzione Canone

Non riesci a risolvere la definizione "Pagamento periodico a carico dell utente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D C D E E Mostra soluzione



