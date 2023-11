La definizione e la soluzione di: Messaggi via cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SMS

Significato/Curiosita : Messaggi via cellulare

Brevi messaggi di testo da un telefono cellulare a un altro, ed è per estensione comunemente usato in italiano per indicare ogni singolo messaggio inviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

