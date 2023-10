I messaggi telegrafici in tempo di guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I messaggi telegrafici in tempo di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISPACCI

Significato/Curiosita : I messaggi telegrafici in tempo di guerra

Fronte mutasse in maniera sostanziale. più di recente, anche la guerra tra iran e iraq (1980 - 1988) fu, parzialmente, una guerra di trincea. i soldati molto... Fronte mutassemaniera sostanziale. piùrecente, anche latra iran e iraq (1980 - 1988) fu, parzialmente, unatrincea.soldati molto... Il dispaccio di Ems (in tedesco: Emser Depesche, in francese: Dépêche d'Ems), talvolta chiamato anche telegramma di Ems, fu un dispaccio pubblicato nel 1870 e modificato in modo provocatorio dalla Prussia, tanto da divenire il casus belli della guerra franco-prussiana del 1870. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I messaggi telegrafici in tempo di guerra : messaggi; telegrafici; tempo; guerra; Grandi schermi per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari; messaggi sul cellulare; messaggi tra smartphone; messaggi inviati tramite cellulare; Compare negli smartphone scrivendo messaggi ; Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici ; Così è il tempo sprecato; Il camminare del tempo ; Inoltrato nel tempo ; Particelle di tempo ; time = tempo pieno; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Il poema della guerra di Troia; Se tuonano c è la guerra ; Altopiano della Grande guerra ; Un dispositivo presente negli aerei da guerra ;

Cerca altre Definizioni