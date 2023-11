La definizione e la soluzione di: Svolgono il loro compito negli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 17 lettere : CONTROLLORI DI VOLO

Significato/Curiosita : Svolgono il loro compito negli aeroporti

Questa voce o sezione sull'argomento aeroporti d'italia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce... Questa voce o sezione sull'argomentod'italia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce... I controllori del traffico aereo (CTA), indicati impropriamente anche come "controllori di volo" o "uomini radar", sono professionisti che si occupano della fornitura dei servizi del traffico aereo negli spazi aerei di tutto il mondo, con lo scopo di mantenere un sicuro, spedito e ordinato flusso del traffico aereo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

