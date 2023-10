Viene abbrunata in segno di lutto - Cruciverba

Tonaca nera (originepanno grossolana, oggi anchealtra stoffa),per la passione e mortegesù e una cinturacuoio o stoffa...

Una bandiera (il termine deriva da banda colorata, cioè striscia dipinta) è un drappo di stoffa o di altro materiale adatto, spesso sventolato da un'asta rigida, usato simbolicamente per identificazione o per segnalazioni varie: comunemente impiegata ad esempio per simboleggiare una nazione (bandiera nazionale) o più in generale un'organizzazione, il termine è usato anche per indicarne una rappresentazione grafica su altro materiale.