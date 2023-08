Posizione della bandiera nei giorni di lutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posizione della bandiera nei giorni di lutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEZZ ASTA

Significato/Curiosita : Posizione della bandiera nei giorni di lutto

«raccolgaci un'unica bandiera, una speme: di fonderci insieme, già l'ora suonò.» (goffredo mameli, il canto degli italiani, vv. 16-17) la bandiera d'italia, conosciuta... I suggerimenti del progetto di riferimento. con il termine bandiera a mezz'asta si indica la pratica di issare e far sventolare una bandiera non alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

