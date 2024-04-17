Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio' è 'Stria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRIA

Perché la soluzione è Stria? La stria rappresenta il segno evidente lasciato dalla lumaca lungo il suo percorso. Questa traccia, visibile sulla superficie su cui si muove, permette di seguire il suo cammino e di riconoscere il passaggio di questo mollusco. La presenza della stria indica il movimento e l’attività dell’animale, diventando un elemento distintivo nel suo ambiente. Osservare questa traccia aiuta a comprendere il comportamento e la presenza della lumaca in un determinato luogo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" conferma che la soluzione 'Stria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stria

S Savona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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