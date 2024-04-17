Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio' è 'Stria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STRIA
Perché la soluzione è Stria? La stria rappresenta il segno evidente lasciato dalla lumaca lungo il suo percorso. Questa traccia, visibile sulla superficie su cui si muove, permette di seguire il suo cammino e di riconoscere il passaggio di questo mollusco. La presenza della stria indica il movimento e l’attività dell’animale, diventando un elemento distintivo nel suo ambiente. Osservare questa traccia aiuta a comprendere il comportamento e la presenza della lumaca in un determinato luogo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stria
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" conferma che la soluzione 'Stria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Stria
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il segno che la lumaca lascia al suo passaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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