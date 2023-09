Il colore del lutto liturgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore del lutto liturgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIOLA

Significato/Curiosita : Il colore del lutto liturgico

Altri file su colore liturgico (en) colori liturgici, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) colori liturgici, in catholic encyclopedia... Viola – illinois viola – iowa viola – kansas viola – missouri viola – new york viola – tennessee viola – wisconsin strumenti viola – strumento musicale...