La Soluzione ♚ Un riconoscimento del TCI La definizione e la soluzione di 17 lettere: Un riconoscimento del TCI. BANDIERA ARANCIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un riconoscimento del tci: Dell'edizione originaria del 1904), a. forni, 1998, isbn 978-88-271-2882-4. aa. vv., amalfi, in napoli e dintorni (guide rosse del tci), touring editore, 2001... La Bandiera Arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell'entroterra italiano (massimo 15.000 abitanti) che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Nell'aprile 2024 l'iniziativa conta 285 località certificate. Altre Definizioni con bandiera arancione; riconoscimento; Segno di riconoscimento all occhiello; Un segno di riconoscimento;

