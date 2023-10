Un pesce di mare d allevamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pesce di mare d allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Significato/Curiosita : Un pesce di mare d allevamento

un pesce di mare appartenente alla famiglia scombridae. è un tipico pesce azzurro. al maccarello è riconosciuta una notevole importanza dal punto di vista... appartenente alla famiglia scombridae. ètipicoazzurro. al maccarello è riconosciuta una notevole importanza dal puntovista... L'orata (Sparus aurata Linnaeus, 1758) è un pesce osseo di mare e di acque salmastre, appartenente alla famiglia Sparidae.

Il nome deriva dalla caratteristica striscia di color oro che il pesce mostra fra gli occhi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un pesce di mare d allevamento : pesce; mare; allevamento; Un pesce simile alla razza; Squisito pesce di mare; pesce simile alla razza; Le uova di pesce più care; Manca in un pesce spinato; Anemoni di mare o; Un vasto mare dell Antartide ha il suo nome; mare disseminato di isole greche; Squisito pesce di mare ; Sfocia nel mare Arabico; allevamento di germi a scopo scientifico; Vivande da allevamento ; allevamento di batteri; Un allevamento in acqua di mare; Relativi all allevamento degli uccelli;

Cerca altre Definizioni