La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un animale da allevamento. MUCCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il toro (Bos taurus Linnaeus, 1758), chiamato talvolta impropriamente bue (denominazione riservata al toro che ha subito la castrazione), è una specie di mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia Bovidae. La femmina del toro domestico, la vacca, detta anche mucca, viene allevata per trarne il latte, liquido secreto dalla ghiandola mammaria per l'alimentazione del vitello, molto usato nell'alimentazione umana sia come bevanda, sia come materia prima da cui ricavare formaggio, panna, burro, ricotta e altri derivati del latte, sia come ingrediente per alimenti più complessi. I vitelli (chiamati così nel primo anno di vita) vengono ...

mucca ( approfondimento) f (pl.: mucche)

(zoologia) (mammalogia) vacca da latte

Sillabazione

mùc | ca

Pronuncia

IPA: /'muk.ka/

Etimologia / Derivazione

dallo svizzero-tedesco Mugg

Sinonimi

vacca

Parole derivate