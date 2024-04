La Soluzione ♚ Il dio del mare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il dio del mare. NETTUNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il dio del mare: Nettuno è l'ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare partendo dal Sole. Si tratta del quarto pianeta più grande, considerando il suo diametro, e il terzo se si considera la sua massa. Nettuno ha 17 volte la massa della Terra ed è leggermente più massiccio del suo quasi-gemello Urano, la cui massa è uguale a 15 masse terrestri, ma è meno denso rispetto a Nettuno. Il nome del pianeta è dedicato al dio romano del mare (Nettuno); il suo simbolo è (), una versione stilizzata del tridente di Nettuno. Scoperto la sera del 23 settembre 1846 da Johann Gottfried Galle, con il telescopio dell'Osservatorio astronomico di Berlino, e da Heinrich ... Italiano Nome proprio Significato e Curiosità su: Nettuno è l'ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare partendo dal Sole. Si tratta del quarto pianeta più grande, considerando il suo diametro, e il terzo se si considera la sua massa. Nettuno ha 17 volte la massa della Terra ed è leggermente più massiccio del suo quasi-gemello Urano, la cui massa è uguale a 15 masse terrestri, ma è meno denso rispetto a Nettuno. Il nome del pianeta è dedicato al dio romano del mare (Nettuno); il suo simbolo è (), una versione stilizzata del tridente di Nettuno. Scoperto la sera del 23 settembre 1846 da Johann Gottfried Galle, con il telescopio dell'Osservatorio astronomico di Berlino, e da Heinrich ... Nettuno ( approfondimento) m (mitologia) era il dio delle acque correnti e in seguito divenne il dio del mare trasformandosi nell'equivalente romano del dio greco Poseidone Pelope chiese aiuto a Nettuno (astronomia) ottavo ed ultimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, e ha come simbolo astronomico una rappresentazione stilizzata del tridente del dio: nome proprio di persona maschile Sillabazione Net | tù | no Pronuncia IPA: /ettuno/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal nome del dio delle acque e del mare Sinonimi 2: Altre Definizioni con nettuno; mare; Il pianeta con i satelliti Tritone e Nereide; Il dio padre di Polifemo; Piccolo seno di mare; Lo è il mare al largo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il dio del mare

NETTUNO

