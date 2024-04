La Soluzione ♚ Lo è la gabbia dei fortunati La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo è la gabbia dei fortunati. DORATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo e la gabbia dei fortunati: La flavescenza dorata (FD) è una fitoplasmosi provocata dai fitoplasmi del gruppo 16Sr V (sottogruppi C e D). Essa appartiene al gruppo dei giallumi della vite. Il nome viene attribuito dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta colpiti. L'agente causale della malattia è il Candidatus Phytoplasma vitis, un fitoplasma che si insedia nei tessuti floematici dell'ospite e ne provoca il blocco della linfa elaborata, inducendo uno squilibrio delle attività fisiologiche dalla pianta stessa. Altre Definizioni con dorata; gabbia; fortunati; Le asticelle della gabbia; Gabbia da acquario; Una gabbia umana; Cerca altre soluzioni cruciverba

