La Soluzione ♚ Piccolo seno di mare La definizione e la soluzione di 4 lettere: Piccolo seno di mare. CALA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piccolo seno di mare: Italiano Sostantivo cala f sing (pl.: cale) (geografia) (marina) piccola rientranza della costa, con acqua bassa (marina) stiva Voce verbale cala terza persona singolare dell'indicativo presente di calare seconda persona singolare dell'imperativo presente di calare Sillabazione cà | la Pronuncia IPA: /'kala/ Etimologia / Derivazione (insenatura) dallo spagnolo cala, a sua volta probabilmente dal latino calare, perché è il luogo dove calavano le navi in mare Sinonimi insenatura, baia, golfo, porticciolo, darsena, rada, rientranza, calanca, sacca

( senso figurato ) seno

seno (voce verbale: di prezzo) diminuisce, decresce, si riduce , si contrae

diminuisce, decresce, si riduce , si contrae ( senso figurato ) (di peso, di durata, d’intensità) scema

scema dimagrisce

(in un luogo, un territorio) scende, discende, viene giù

scende, discende, viene giù (di corpo celeste) tramonta, declina, scompare, digrada

tramonta, declina, scompare, digrada ( musica ) stona

stona (di rivolta, esercito) decade, retrocede, crolla, si ritira, perde terreno

decade, retrocede, crolla, si ritira, perde terreno abbassa, fa scendere, manda giù, porta giù, tira giù, piega, china, curva, inclina

(le vele) ammaina

ammaina (in acqua, in un liquido) immerge, sommerge (gergale) , (carte) mette giù, butta, gioca. Contrari (insenatura) punta

punta (verbo calare) sale, risale, va su, sorge, nasce, si leva (calare le vele) alza, fa salire, innalza, solleva, raddrizza, ( gergale ) issa (calare di prezzo) aumenta, cresce

Alterati (diminutivo) caletta Altre Definizioni con cala; piccolo; seno; mare; La punta dello Stivale; È attraente per natura; Trasporta il piccolo nella borsa; Il Giorgio fra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano; Grave separazione in seno alla Chiesa; Le consonanti in seno; Lo è il mare al largo; In mezzo al mare;

CALA

