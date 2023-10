Grandi schermi per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi schermi per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : VIDEO TABELLONI

Significato/Curiosita : Grandi schermi per trasmettere risultati sportivi o messaggi pubblicitari

Nella pallacanestro, il canestro è una struttura costituita da un anello in metallo posto in orizzontale al quale è attaccata, lungo il perimetro, una rete lasciata appesa. Parte integrante del canestro è il tabellone, un'asse di vario materiale fissata perpendicolarmente all'anello, che permette alla palla di rimbalzare all'interno del canestro.

