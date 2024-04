La Soluzione ♚ Piattaforma di streaming per guardare eventi sportivi

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Piattaforma di streaming per guardare eventi sportivi. DAZN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Piattaforma di streaming per guardare eventi sportivi: Serie tv, permetteva anche la visione di alcuni eventi sportivi (come la champions league) pagando evento per evento ogni partita, oppure offrendo un pacchetto... DAZN (pronuncia inglese [d'zon]) è un servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita. Fondato a Londra da DAZN Group (già Perform Group) l'8 luglio 2015, al 2022 è disponibile in trenta Paesi, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti, Spagna e Brasile. La società occupa circa tremila dipendenti.

