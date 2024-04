La Soluzione ♚ Costringono all inattività anche i più attivi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Costringono all inattività anche i più attivi. MALATTIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Costringono all inattivita anche i piu attivi: Una malattia (o patologia) è una condizione anormale di un organismo vivente, causata da alterazioni organiche o funzionali. La patologia è la disciplina che si occupa dello studio delle malattie e delle loro basi fisiopatologiche ed eziogenetiche. La clinica è la disciplina che congiunge lo studio della patologia con la terapia, allo scopo di risolvere lo stato di malattia e ripristinare la funzionalità normale dell'organismo. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Una malattia (o patologia) è una condizione anormale di un organismo vivente, causata da alterazioni organiche o funzionali. La patologia è la disciplina che si occupa dello studio delle malattie e delle loro basi fisiopatologiche ed eziogenetiche. La clinica è la disciplina che congiunge lo studio della patologia con la terapia, allo scopo di risolvere lo stato di malattia e ripristinare la funzionalità normale dell'organismo. malattie f pl plurale di malattia Sillabazione ma | lat | tì | e Pronuncia IPA: /malat'tie/ Etimologia / Derivazione vedi malattia Citazione Sinonimi (stati patologici, alterazioni funzionali dell’organismo, di un organo) patologie, morbi, affezioni, infermità

patologie, morbi, affezioni, infermità (patologie improvvise) malesseri, malori, indisposizioni, malanni, disturbi, acciacchi

malesseri, malori, indisposizioni, malanni, disturbi, acciacchi ( senso figurato ) fissazioni, manie, passioni

fissazioni, manie, passioni (senso figurato) mali, vizi, peccati, difetti. Contrari buona salute, sanità Altre Definizioni con malattie; costringono; inattività; anche; attivi; Le precisano le diagnosi; Un anche abbreviato; È detta anche malattia del bacio; Vi si va anche per il Prado; Attivi e diligenti; Artigiani molto attivi durante il periodo di Carnevale; Cerca altre soluzioni cruciverba

