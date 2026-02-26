Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti

SOLUZIONE: SMORZATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Smorzate? Le smorzate sono quei colpi eseguiti con delicatezza e precisione, spesso utilizzati per sorprendere l'avversario e portarlo fuori posizione. Questi tiri richiedono un movimento rapido e controllato, che obbliga l'avversario a compiere sforzi notevoli per raggiungere la palla. La loro efficacia deriva dalla capacità di cambiare ritmo e profondità dello scambio, rendendo difficile prevedere il prossimo colpo. In un match di tennis, le smorzate aggiungono varietà e imprevedibilità al gioco.

La soluzione associata alla definizione "Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Smorzate:

S Savona M Milano O Otranto R Roma Z Zara A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpi che costringono i tennisti a faticosi scatti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

