Costringono a letto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costringono a letto' è 'Malattie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALATTIE

Perché la soluzione è Malattie? Le malattie sono condizioni che influenzano negativamente il corpo, portando spesso a una riduzione delle funzioni normali. Quando una persona si ammala gravemente, può essere costretta a letto per un lungo periodo, a causa dei sintomi debilitanti e della necessità di riposo e cure. Questa condizione temporanea o prolungata limita la libertà di movimento e di attività quotidiane, rendendo indispensabile l'assistenza e la presenza di qualcuno che si prenda cura di lei.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costringono a letto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Costringono a letto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Malattie

In presenza della definizione "Costringono a letto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costringono a letto" conferma che la soluzione 'Malattie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Malattie

M Milano A Ancona L Livorno A Ancona T Torino T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costringono a letto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Malattie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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