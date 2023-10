Cambiare modificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare modificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUTARE - TRASFORMARE

Significato/Curiosita : Cambiare modificare

Trainer dovrà essere in grado in qualsiasi momento di innovare, cambiare, modificare qualcosa all’interno della propria attività. un’attività la cui gestione... Trainer dovrà essere in grado in qualsiasi momento di innovare,qualcosa all’interno della propria attività. un’attività la cui gestione... Mutare (già Umtali fino al 1982) è la quarta città più popolosa dello Zimbabwe. È la capitale della provincia del Manicaland. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

