La definizione e la soluzione di: Obbliga i piloti degli aerei a cambiare destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : DIROTTATORE

Significato/Curiosita : Obbliga i piloti degli aerei a cambiare destinazione

2 rotte e 2 aerei la compagnia trasportò, in un anno, 82 000 passeggeri. nel 2017, le destinazioni erano oltre 200, coprendo quasi tutti i paesi europei... Il termine "ventesimo dirottatore" è stato spesso utilizzato dai mass media occidentali per indicare un potenziale candidato a entrare nel gruppo dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Obbliga i piloti degli aerei a cambiare destinazione : obbliga; piloti; aerei; cambiare; destinazione; Segnale stradale che obbliga a girare attorno; obbliga a rallentare; obbliga i deputati a rispettare le indicazioni dei propri leader politici; obbliga a rinchiudersi nelle baite; Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare; Joan fra i piloti di MotoGP; Le seguono i piloti in volo; I piloti di F 1 si contendono quellà di partenza; Il stop dei piloti ai box; È di grande aiuto ai piloti ; Oscillazioni laterali degli aerei ; Vi volano molti aerei ; Le lasciano gli aerei ad alta quota; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; aerei come i jet; cambiare modificare; Si fa per cambiare colore ai capelli; Appello che fa cambiare rotta; cambiare variare; cambiare la situazione a proprio favore; Lo si compie per giungere a destinazione ; Gianluca: canta destinazione Paradiso; Avviati alla destinazione ; Giungere a destinazione ; Impadronirsi di un mezzo e mutarne la destinazione ;

