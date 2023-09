Cambiare variare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare variare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUTARE

Significato/Curiosita : Cambiare variare

Vince chi resta senza carte in mano. il numero di carte distribuite può variare: 3, 5, 7, 9, 11, 13 o 15 per giocatore. possibilità di saltare il turno... mutare (già umtali fino al 1982) è la quarta città più popolosa dello zimbabwe. è la capitale della provincia del manicaland. mutare fu fondata nel 1897... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

