La Soluzione ♚ Modificare falsificando La definizione e la soluzione di 8 lettere: Modificare falsificando. ALTERARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Modificare falsificando: Il crack è una sostanza stupefacente nata in America e diffusasi a partire dagli anni ottanta. Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il crack è una sostanza stupefacente nata in America e diffusasi a partire dagli anni ottanta. alterare (vai alla coniugazione) cambiare le sembianze o la compattezza di qualcosa Sillabazione al | te | rà | re Pronuncia IPA: /alte'rare/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo alterare che deriva da alter cioè "altro, diverso" Sinonimi cambiare, manipolare, modificare, mutare, rendere diverso, trasformare

(un documento) falsificare

falsificare ( per estensione ) adulterare, contraffare, sofisticare

adulterare, contraffare, sofisticare ( senso figurato ) agitare, disturbare, eccitare, innervosire, sconvolgere, turbare, irritare, sdegnare

agitare, disturbare, eccitare, innervosire, sconvolgere, turbare, irritare, sdegnare (di cose, oggetti) andare a male, corrompersi, deteriorarsi, guastarsi, modificarsi, rovinarsi, sciuparsi

andare a male, corrompersi, deteriorarsi, guastarsi, modificarsi, rovinarsi, sciuparsi peggiorare, snaturare

(specialmente un alimento)adulterare, deteriorare, guastare, rovinare Contrari restaurare, ripristinare

migliorare

(senso figurato) calmare, tranquillizzare Parole derivate alterarsi Altre Definizioni con alterare; modificare; falsificando; Cambiare modificare; Permette al pilota di modificare l assetto delle ali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Modificare falsificando

ALTERARE

A

L

T

E

R

A

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Modificare falsificando' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.