Permette al pilota di modificare l assetto delle ali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette al pilota di modificare l assetto delle ali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : GEOMETRIA VARIABILE

Significato/Curiosità : Permette al pilota di modificare l assetto delle ali

Il sistema di geometria variabile, presente nelle ali di alcuni aeromobili avanzati, consente al pilota di regolare l'assetto delle ali in volo. Questo meccanismo può variare l'angolo di incidenza o l'estensione delle ali in risposta alle diverse fasi di volo, migliorando l'efficienza aerodinamica. Durante il decollo e l'atterraggio, le ali possono essere posizionate in modo più perpendicolare per aumentare la portanza. Durante il volo a velocità elevata, l'assetto delle ali può essere ridotto per migliorare la velocità e l'efficienza del carburante. Questo sistema offre una maggiore versatilità operativa all'aeromobile, ottimizzando le performance a diverse condizioni di volo e contribuendo all'efficacia complessiva dell'aerodinamica.

