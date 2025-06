Trasformare cambiare nei cruciverba: la soluzione è Tramutare

TRAMUTARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tramutare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tramutare.

Perché la soluzione è Tramutare? Tramutare significa trasformare o cambiare qualcosa da una forma all’altra, mantenendo spesso un senso di evoluzione o adattamento. È un termine che indica il passaggio da uno stato a un altro, come mutare il paesaggio o modificare un progetto. In sostanza, rappresenta il processo di cambiamento profondo e naturale, rendendo evidente come la trasformazione sia parte integrante della vita e delle cose.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

