Quelli minerali sono disciolti nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli minerali sono disciolti nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALI

Significato/Curiosita : Quelli minerali sono disciolti nell acqua

L'acqua distillata (dh2o) è un'acqua quasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, sali minerali e gas disciolti) che si ottiene tramite... Acetati sono sali dell'acido acetico carbonati sono sali dell'acido carbonico cloruri sono sali dell'acido cloridrico cianuri sono sali dell'acido cianidrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Quelli minerali sono disciolti nell acqua : quelli; minerali; sono; disciolti; acqua; quelli d india sono spinosi; quelli fino al polpaccio sono detti pinocchietti; quelli d America sono puma; quelli di tempo si dedicano agli hobby; A volte dovremmo metterci in quelli degli altri; Sono frequenti quelli stradali; I più grandi sono quelli celesti; Quelli pesanti sono minerali ; Quelli minerali non servono all alimentazione; Quelli minerali sono sciolti nell acqua; Una desinenza da minerali ; Nome generico di un gruppo di minerali ; I minerali che ungono; Come i suoli minerali privi di terra e vegetali; sono stampati sui frontespizi dei libri; Sovente sono nascoste; Che sono assolutamente incapaci di moderazione; sono sei in un esagono; Quelli d india sono spinosi; Quelle da tavola non sono adatte alla vinificazione; sono blu quelle dei metalmeccanici; Un manufatto che porta l acqua nei campi; Entra in acqua con le bombole sulle spalle; Scavare sott'acqua |; È leggera sull acqua ; Recipienti usati nelle saline per estrarre l acqua salsa; Far scorrere acqua nei campi; Possono navigare a pelo d acqua ;

Cerca altre Definizioni