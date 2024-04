La Soluzione ♚ Contenenti cloruro di sodio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Contenenti cloruro di sodio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALINI

Curiosità su Contenenti cloruro di sodio: Il cloruro di sodio è il sale sodico dell'acido cloridrico avente formula nacl ed è il costituente principale del comune sale da cucina. per antonomasia... Webuild S.p.A. è un gruppo multinazionale italiano, attivo in oltre 50 Paesi, che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile: dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, edilizia civile e industriale. Il gruppo nasce nel 2014 dalla fusione di Salini S.p.A. ed Impregilo S.p.A. Webuild è quotata nell'indice FTSE Italia Mid Cap della Borsa Italiana, è partecipata dallo Stato italiano attraverso CDP Equity ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A.

