La Soluzione ♚ Sono attaccati al grappolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Sono attaccati al grappolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ACINI

Curiosità su Sono attaccati al grappolo: Labrusca e la vitis riparia. ne sono conosciute due varietà, ben distinguibili dal grappolo, il clinto dal grappolo più regolare, cilindrico e più piccolo... L'uva è il frutto della vite (Vitis vinifera) e di altre specie o ibridi del genere Vitis.

