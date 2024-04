La Soluzione ♚ Sorgenti d acqua

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Sorgenti d acqua. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLLE - FONTI

Curiosità su Sorgenti d acqua: Voce principale: sorgente (idrologia). una sorgente calda è una sorgente di acqua riscaldata da un processo geotermico. vi sono sorgenti calde su tutti... Polle – comune della Germania Polle – atollo della Micronesia Le Polle – frazione di Modena, in Emilia-Romagna Rolf Polle – politico tedesco Sindrome di Polle – altro nome della sindrome di Münchhausen per procura, disturbo mentale

Altre Definizioni con polle; sorgenti; acqua;