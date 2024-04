La Soluzione ♚ Gruppo di mitiche Ninfe dell acqua

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Gruppo di mitiche Ninfe dell acqua. NEREIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Gruppo di mitiche ninfe dell acqua: Come ninfe degli alberi in generale, meliai come ninfe dei frassini e di naiadi come ninfe d'acqua, ma non ne aggiunge altre in particolare. le ninfe meliadi... Le Nereidi (in greco antico: ede, Nereídes o de, Nereídes, al singolare e) erano delle figure della mitologia greca, ninfe marine, figlie di Nereo e della Oceanina Doride. Considerate creature immortali e di natura benevola, facevano parte del corteo del dio del mare Poseidone insieme ai Tritoni e venivano rappresentate come fanciulle coi capelli ornati di perle, a cavallo di delfini o cavalli marini. Le Nereidi più note sono: Anfitrite, sposa di Poseidone, Galatea, amata dal pastore Aci e dal ciclope Polifemo, e Teti, madre dell'eroe Achille. Esiodo, nella sua Teogonia, riporta un elenco di 51 nomi, mentre Omero ...

