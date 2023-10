Quelli minerali sono disciolti in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli minerali sono disciolti in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALI

Quelli minerali sono disciolti in acqua

L'acqua distillata (dh2o) è un'acqua quasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, sali minerali e gas disciolti) che si ottiene tramite... L'distillata (dh2o) èquasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, salie gas) che si ottiene tramite... Un sale, in chimica, è un composto chimico elettricamente neutro costituito dall'insieme di più ioni (anioni e cationi), in genere disposti all'interno di un reticolo cristallino, uniti da un legame ionico di ionicità più o meno elevata. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

