Larga strada fiancheggiata da alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Larga strada fiancheggiata da alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : VIALONE

Significato/Curiosita : Larga strada fiancheggiata da alberi

Presto in una larga stradicciola sterrata fiancheggiata da muretti in tufo, che dopo poco giunge alla sella dell'orlo del cratere. da qui, attraverso... Aggregato a sant'alessio anche il comune di vialone. nel 1863 prese il nome di sant'alessio con vialone; nel 1929 fu soppresso e unito a lardirago, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

