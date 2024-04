La definizione e la soluzione di 4 lettere: Strada lastricata. PAVÉ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il pavé è un tradizionale tipo di pavimentazione stradale formato da cubetti di pietra o di porfido, utilizzato per la pavimentazione da esterni, sia privata che pubblica, perlopiù urbana, o per la realizzazione di selciati. È apprezzato per la sua lunga durata e resistenza all'abrasione e perché, se ben posato, richiede poca manutenzione. Veniva usato sin nell'antica Roma per la realizzazione di strade.

pavé ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (architettura) (ingegneria) lastricato stradale composto da cubetti di porfido o da ciottoli

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal latino paver ovvero "lastricare"