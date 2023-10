Tecnologia di telecomunicazioni a banda larga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnologia di telecomunicazioni a banda larga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : ADSL

Significato/Curiosità : Tecnologia di telecomunicazioni a banda larga

La tecnologia di telecomunicazioni a banda larga, come l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), rappresenta un avanzamento significativo nella trasmissione dei dati attraverso reti di comunicazione. Contrariamente alle connessioni a banda stretta, la banda larga consente un trasferimento di dati più rapido e efficiente. L'ADSL, in particolare, sfrutta il doppino telefonico tradizionale per fornire connessioni a Internet ad alta velocità. La sua asimmetria consente velocità di download più elevate rispetto a quelle di upload, ottimizzando l'esperienza degli utenti che richiedono una maggiore larghezza di banda per attività come lo streaming video, il gaming online e il download di file di grandi dimensioni. Questa tecnologia ha giocato un ruolo cruciale nella diffusione della connettività ad alta velocità nelle case e nelle aziende, facilitando un accesso più veloce e affidabile al mondo digitale.

