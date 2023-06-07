Quello nano è una qualità di riso veronese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello nano è una qualità di riso veronese' è 'Vialone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIALONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello nano è una qualità di riso veronese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello nano è una qualità di riso veronese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vialone? Il Vialone è un tipo di riso tipico di Verona, noto per la sua capacità di assorbire bene i liquidi e mantenere una consistenza cremosa. È molto apprezzato nella preparazione di risotti, grazie alla sua dimensione ridotta e alla sua resa. Questa qualità di riso è ideale per ottenere piatti ricchi di sapore e morbidi, rappresentando una scelta tradizionale e di eccellenza della cucina veneta.

Per risolvere la definizione "Quello nano è una qualità di riso veronese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello nano è una qualità di riso veronese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vialone:

V Venezia I Imola A Ancona L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello nano è una qualità di riso veronese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

