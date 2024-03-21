Rende impraticabile una strada

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rende impraticabile una strada' è 'Frana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANA

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Perché la soluzione è Frana? Una frana è un evento naturale che si verifica quando il terreno o le rocce si staccano e scorrono lungo una pendenza, rendendo impraticabile una strada. Questa massa di materiale può essere causata da piogge intense, terremoti o alterazioni del suolo, e spesso blocca completamente il passaggio veicolare e pedonale. La presenza di una frana può rappresentare un grave rischio per la sicurezza, richiedendo interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rende impraticabile una strada". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Rende impraticabile una strada nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Frana

In presenza della definizione "Rende impraticabile una strada", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rende impraticabile una strada" conferma che la soluzione 'Frana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Frana

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rende impraticabile una strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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