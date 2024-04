La Soluzione ♚ Una ferita larga e profonda La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una ferita larga e profonda. SQUARCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una ferita larga e profonda: L'analessi, o retrospezione (spesso indicata con il termine di lingua inglese flashback), è un procedimento narrativo che interrompe la struttura cronologica (di causa ed effetto) della fabula, aprendo uno squarcio nel passato e raccontando avvenimenti che precedono il punto raggiunto dalla storia, quindi determina l'intreccio (russo: Sûžet, o Sjužet, ovvero "soggetto") che è opposto per concetto alla fabula. Si tratta di un modo narratologico che serve per dare più slancio alla prosa. Il termine, derivato dalla lingua greca , análepsis, 'ripresa', indica il racconto di un fatto accaduto in precedenza. All'opposto, la prolessi, da ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'analessi, o retrospezione (spesso indicata con il termine di lingua inglese flashback), è un procedimento narrativo che interrompe la struttura cronologica (di causa ed effetto) della fabula, aprendo uno squarcio nel passato e raccontando avvenimenti che precedono il punto raggiunto dalla storia, quindi determina l'intreccio (russo: Sûžet, o Sjužet, ovvero "soggetto") che è opposto per concetto alla fabula. Si tratta di un modo narratologico che serve per dare più slancio alla prosa. Il termine, derivato dalla lingua greca , análepsis, 'ripresa', indica il racconto di un fatto accaduto in precedenza. All'opposto, la prolessi, da ... squarcio m sing (pl.: squarci) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale squarcio prima persona singolare dell'indicativo presente di squarciare Sillabazione squàr | cio Pronuncia IPA: /'skwaro/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) deriva da squarciare

deriva da squarciare (voce verbale) vedi squarciare Sinonimi apertura, crepa, falla, fenditura, ferita, lacerazione, spaccatura, strappo, taglio

rottura, spacco, fessura,

( senso figurato ) panoramica, spaccato, visione, vista

panoramica, spaccato, visione, vista (senso figurato) (di opera letteraria o musicale) pezzo, passo, brano, citazione, stralcio, frammento Contrari chiusura, saldatura

cicatrizzazione

Profonda lacerazione; Ferita danno; Il ricordo d una ferita; Tecnologia di telecomunicazioni a banda larga; Larga strada fiancheggiata da alberi; Hanno voce profonda; La profonda respirazione che precede l immersione; Permeata di profonda spiritualità;

La risposta a Una ferita larga e profonda

SQUARCIO

La risposta a Una ferita larga e profonda è SQUARCIO di 8 lettere