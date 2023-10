Erba con cui si prepara un ripieno per ravioli liguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba con cui si prepara un ripieno per ravioli liguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : BORRAGINE

Significato/Curiosita : Erba con cui si prepara un ripieno per ravioli liguri

- gnocchetti sardi; i culurgiones sono fagottini ripieni di ricotta e menta, oppure con un ripieno a base di patata, formaggio fresco e menta; le lorighittas... Contiene immagini o altri file su borragine wikispecies contiene informazioni su borragine augusto beguinot, borragine o borrana, in enciclopedia italiana... boragine boràgine (o borràgine o borràggine; anche borrana) s. f. dal lat. mediev. borago (o borrago) -ginis. – Erba annua della famiglia boraginacee (Borago officinalis), una delle tre specie del genere Borago: ha foglie grandi, ovali, ruvide, fiori a corolla azzurra, di forma tipica (corolla rotata); frequente nei campi e negli orti, è diffusa in gran parte d’Europa. Le foglie si mangiano in insalata CATEGORIA: ALIMENTAZIONE boragine bo'radine o borragine o borraggine s. f. dal lat. mediev. borago o borrago -ginis. - bot. pianta erbacea della famiglia boraginacee region. borrana. Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

