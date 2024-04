La Soluzione ♚ I Liguri come Fabio Fazio

La definizione e la soluzione di 8 lettere: I Liguri come Fabio Fazio. SAVONESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su I liguri come fabio fazio: Savona (, Sann-a o Saña ['saa] in ligure savonese, anche Savonn-a o Savoña [sa'vua] in genovese) è un comune italiano di 58 512 abitanti capoluogo della provincia omonima in Liguria. È il centro principale della riviera di Ponente e il terzo comune della regione per popolazione. Il suo porto è uno dei più importanti dell'Italia settentrionale a livello turistico e commerciale.Le prime tracce della città risalgono alla età del bronzo, anche se il suo sviluppo si ebbe a partire dalla dominazione carolingia, quando divenne sede della Marca di Savona. Fu istituita come sede vescovile nel 999 e come libero comune nel 1191. Nel duecento divenne ...

