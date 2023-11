La definizione e la soluzione di: Squisito cioccolatino ripieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Squisito cioccolatino ripieno

Diventa una passione per molti. alla fine del xviii secolo il primo cioccolatino da salotto, come lo conosciamo oggi, fu inventato a torino da doret:... Il boero, chiamato anche preferito, è un cioccolatino composto da una ciliegia sotto spirito avvolta col suo liquore in uno spesso guscio di ...