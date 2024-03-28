Un erba come il brugo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un erba come il brugo' è 'Erica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERICA

Perché la soluzione è Erica? L'erica è una pianta appartenente alla famiglia delle Ericaceae, nota per i suoi minuscoli fiori a forma di campana e il suo portamento cespuglioso. Questa pianta cresce spontaneamente in ambienti acidi e ben drenati, come le brughiere e le zone montane. L'erica viene spesso utilizzata per abbellire giardini rocciosi e aree naturali grazie alla sua resistenza e alla sua capacità di fiorire abbondantemente. La sua presenza è caratteristica di paesaggi selvaggi e incontaminati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un erba come il brugo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un erba come il brugo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Erica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un erba come il brugo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un erba come il brugo" conferma che la soluzione 'Erica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Erica

E Empoli R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un erba come il brugo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il fiore della brughieraUna pianta di brughieraColora di rosa le colline scozzesiUn erba nella grappaErba per l insalataErba da piatto di carpaccioLe vocali in erbaUn erba del cuoco