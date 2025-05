Lo prepara chi vuole evitare difficoltà nei cruciverba: la soluzione è Terreno

TERRENO

Curiosità e Significato di "Terreno"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Terreno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Terreno? Nella definizione Lo prepara chi vuole evitare difficoltà, il termine terreno si riferisce a chi crea le condizioni adatte per affrontare una situazione senza ostacoli, come quando si prepara un terreno fertile per coltivare; in un contesto più figurato, può alludere a chi pianifica in anticipo per evitare problemi.

Come si scrive la soluzione: Terreno

Hai trovato la definizione "Lo prepara chi vuole evitare difficoltà" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

