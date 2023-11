La definizione e la soluzione di: Propone ravioli al vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 16 lettere : RISTORANTE CINESE

Significato/Curiosita : Propone ravioli al vapore

panda torna dalla cina ed insieme a orso e masha prova a fare i ravioli al vapore orso tenta invano di leggere un libro horror, ma masha gioca col baule... Delitto al ristorante cinese è un film italiano del 1981 diretto da Bruno Corbucci. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

