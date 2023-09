Mare che bagna Italia Albania e Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mare che bagna Italia Albania e Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IONIO

Significato/Curiosita : Mare che bagna italia albania e grecia

Adriatico, medio adriatico e basso adriatico. bagna sei paesi: italia, slovenia, croazia, bosnia ed erzegovina, montenegro e albania, confinando a sud-est... (metropolitana di roma). il mar ionio (in albanese: deti jon [dti jn] (mare nostro), in greco: pao, iónio pélagos) è un bacino del mar mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

