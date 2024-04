La Soluzione ♚ Confina con l Albania La definizione e la soluzione di 10 lettere: Confina con l Albania. MONTENEGRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Confina con l albania: Il Montenegro (arcaico: Montenero; in montenegrino, serbo, croato e bosniaco Crna Gora/ ; in albanese Mali i Zi) è uno Stato europeo, situato nella penisola balcanica e che si affaccia sul mare Adriatico. Confina con la Serbia a nord-est, la Croazia a ovest, la Bosnia ed Erzegovina a nord-ovest, il Kosovo (territorio conteso) a est e l'Albania a sud-est. Conta 620 739 abitanti e una superficie di 13812 km², la densità di popolazione è di 48 ab./km². La capitale è Podgorica (raramente in italiano Podgorizza; dal 1946 al 1992 Titograd, letteralmente "città di Tito"). Fino al 2 giugno 2006 la Repubblica del Montenegro è stata unita ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Il Montenegro (arcaico: Montenero; in montenegrino, serbo, croato e bosniaco Crna Gora/ ; in albanese Mali i Zi) è uno Stato europeo, situato nella penisola balcanica e che si affaccia sul mare Adriatico. Confina con la Serbia a nord-est, la Croazia a ovest, la Bosnia ed Erzegovina a nord-ovest, il Kosovo (territorio conteso) a est e l'Albania a sud-est. Conta 620 739 abitanti e una superficie di 13812 km², la densità di popolazione è di 48 ab./km². La capitale è Podgorica (raramente in italiano Podgorizza; dal 1946 al 1992 Titograd, letteralmente "città di Tito"). Fino al 2 giugno 2006 la Repubblica del Montenegro è stata unita ... Montenegro ( approfondimento) (geografia) stato dell'Europa sudorientale, con capitale Podgorica; bagnato ad ovest dal Mar Adriatico, e confinante ad ovest con la Croazia, a nord con la Bosnia ed Erzegovina, ad est con la Serbia ed il Kosovo, e a sud con l'Albania Sillabazione Mon | te | ne | gro Pronuncia IPA: /monte'negro/ Etimologia / Derivazione traduzione in prestito dal serbo /Crna Gora Parole derivate montenegrino Iperonimi paese Altre Definizioni con montenegro; confina; albania; Lo Stato con le Bocche di Cattaro; Lo Stato balcanico che ha per capitale Podgorica; Confina solo con gli USA; Confina con la Lorena; Confina con i Grigioni; Mare che bagna Italia Albania e Grecia; Porto dell Albania; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Confina con l Albania' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.