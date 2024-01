La definizione e la soluzione di: Un antico popolo del nord della Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I Traci (in greco antico: Te, Thrâkes) erano una popolazione indoeuropea storicamente stanziata nell'estremità sudorientale della penisola balcanica, nella regione che da loro ha preso il nome (Tracia, corrispondente grossomodo alle odierne Bulgaria meridionale, Turchia europea e Grecia nordorientale) e in alcune aree adiacenti, espandendosi a nord fino al basso corso del Danubio.

I Traci vengono descritti da Erodoto come il popolo più numeroso, dopo gli indiani, e probabilmente il più potente, affermando che l'insieme delle terre che controllavano sarebbe stato un vasto impero, se fossero stati uniti. Ma i Traci erano divisi in molti gruppi e tribù; solo in alcuni casi qualche sovrano riuscì, per brevi periodi, a riunire tali popoli.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

traci m e f pl

plurale di trace

Sostantivo

traci m e f pl

plurale di trace

Sillabazione

trà | ci

Pronuncia

IPA: /'trati/

Etimologia / Derivazione

vedi trace deriva dal latino Thrax