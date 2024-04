La Soluzione ♚ Un uccello come il cavaliere d Italia

La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un uccello come il cavaliere d Italia. TRAMPOLIERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un uccello come il cavaliere d italia: I trampolieri sono uccelli acquatici comunemente osservati in habitat costieri, rive dei fiumi e piane di marea, dove trovano il cibo (come insetti o crostacei) nel fango o nella sabbia. Vengono talvolta chiamati uccelli costieri, specialmente in Nord America, dove il termine "trampoliere" è usato per indicare uccelli dalle gambe lunghe come cicogne e aironi. I trampolieri sono membri dell'ordine Charadriiformes, che comprende gabbiani, alche ed altri. Esistono circa 210 specie di trampolieri, la maggior parte delle quali vive in zone umide o costiere. Molte specie delle regioni artiche e temperate sono fortemente migratorie, mentre le ...

Altre Definizioni con trampoliere; uccello; come; cavaliere; italia;