La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Dora che bagna Torino' è 'Riparia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIPARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Dora che bagna Torino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Dora che bagna Torino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Riparia? Riparia è il termine che si riferisce alle zone lungo i fiumi, come la Dora che attraversa Torino, creando ambienti umidi e ricchi di biodiversità. Queste aree sono fondamentali per l'ecosistema cittadino, proteggendo dalle alluvioni e favorendo la crescita di piante e animali. La presenza delle riparie contribuisce anche alla bellezza naturale della città, offrendo spazi di relax e contatto con la natura.

Quando la definizione "La Dora che bagna Torino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Dora che bagna Torino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Riparia:

R Roma I Imola P Padova A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Dora che bagna Torino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

