Pelliccia un tempo impiegata per manti regali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pelliccia un tempo impiegata per manti regali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ERMELLINO

Significato/Curiosità : Pelliccia un tempo impiegata per manti regali

L'ermellino è un piccolo mammifero carnivoro noto per la sua pregiata pelliccia, che un tempo era ampiamente utilizzata per i manti reali e i capi di lusso. Questo animale, appartenente alla famiglia degli Mustelidi, è caratterizzato da un pelo invernale bianco candido con la punta nera sulla coda, che lo rende molto apprezzato per la sua bellezza e raffinatezza. L'ermellino è stato storicamente associato a regalità e potere, ed è stato indossato da monarchi, nobili e figure di alto rango come simbolo di status sociale ed eleganza.

Altre risposte alla domanda : Pelliccia un tempo impiegata per manti regali : pelliccia; tempo; impiegata; manti; regali; Fornisce una pregiata pelliccia ; pelliccia di coniglio; Tubo scaldamani in pelliccia ; Una pelliccia riccioluta; Hanno la pelliccia bruna e lucente; Una sciarpa di pelliccia ; pelliccia d agnellino; Un tempo musicale più lento dell adagio; Il santo che dà nome a un estate fuori tempo ; Gara a tempo prevista nel Giro d Italia; Alimenta e lubrifica contempo raneamente i motori a due tempi; Accaduto molto tempo fa; Il tempo in cui viviamo; Brevissimi spazi di tempo ; Vernice impiegata per interni e per esterni; Asta impiegata per rilevamenti topografici; Parte di limone impiegata in varie ricette dolci; Quella caustica è impiegata per fare i saponi; L impiegata che scrive più in fretta; Pietra preziosa color turchino impiegata in oreficeria; Sostanza resinosa impiegata in farmacologia; Offese infamanti ; Si manti ene manovrando il timone; Come i manti dei prati; Lo sono gli amanti della musica classica; Proverbio romanti co al cuor non si; È di poveri amanti nel romanzo di Pratolini; Le qualità delle bollicine negli spumanti fra; regali presenti; A volte nei regali è quello che conta; Finisce nei regali di Natale; Residenze regali ; Ampie cappe regali ; La dea egizia della tessitura e della regali tà; Seggi regali ;

Cerca altre Definizioni