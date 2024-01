La definizione e la soluzione di: Sciarpe di pelliccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Designare qualunque pelliccia avente il disegno dell'armellino ma colori diversi dal bianco e nero. si chiama herminite una pelliccia in cui le moscature...

Il Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas) è un film del 2000 diretto da Ron Howard. Il film è basato dall'omonimo libro del Dr. Seuss ed è interpretato da Jim Carrey nel ruolo del Grinch, con Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin e Taylor Momsen in ruoli secondari.

È il secondo adattamento del libro dopo lo special televisivo Il Grinch e la favola di Natale! e il primo film del Dr. Seuss ad essere trasposto in un lungometraggio.

Prodotto da Imagine Entertainment, Il Grinch è stato distribuito dalla Universal Pictures negli Stati Uniti il 17 novembre 2000, mentre in Italia è uscito il 7 dicembre. Ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha criticato la sceneggiatura, i personaggi e il tono cupo del film, mentre la musica di James Horner, la performance di Carrey, il trucco e i costumi hanno ricevuto elogi. Il film ha incassato 345,8 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il sesto film di maggior incasso del 2000. All'epoca, divenne anche il secondo film natalizio con il maggior incasso di tutti i tempi, dietro Mamma, ho perso l'aereo (1990), fino a quando entrambi i film sono stati superati nel 2018 dal terzo adattamento cinematografico della storia. Ha vinto l'Oscar al miglior trucco, oltre a ricevere nomination per la migliore scenografia e i migliori costumi. Il film è dedicato all'attrice, madre del regista, Jean Speegle Howard, morta qualche giorno prima dell'uscita nelle sale.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

stole f pl

plurale di stola

Sillabazione

stò | le

Etimologia / Derivazione

vedi stola